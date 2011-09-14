Працівниця банку обдурила 37 людей

Правоохоронці викрили головного економіста одного з комерційних банків Жмеринки Вінницької області, яка протягом дев’яти місяців 2010 року привласнила 819 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, за попередніми даними, 54-річна жінка «допомагала» знайомим зняти-покласти гроші на депозит, здійснити грошові перекази, зняти гроші з рахунку тощо. Коли до неї звертались знайомі з проханням зняти гроші з депозиту, вона брала у них всі необхідні документи і пропонувала прийти через декілька днів за грошима. Коли клієнт йшов, зловмисниця оформлювала документи на зняття грошей з рахунку та отримувала гроші у касі. Коли ж знайомі поверталися у банк, вона пояснювала, що є ряд проблем зі зняттям коштів, тому треба ще почекати.

Коли пройшов певний час і потерпілі зрозуміли, що їх ошукали, вони повідомили міліцію.

Загалом працівниця банку ошукала 37 осіб, а привласнені 819 тисяч гривень витратила на власні потреби: придбала квартиру та автомобіль.

Стосовно неї порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Банк, де працювала зловмисниця, повернув кошти усім постраждалим.