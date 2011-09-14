Викладач продавав студентам підслуховуючі пристрої

У Черкаській області співробітники СБУ викрили і припинили функціонування каналу незаконного збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Черкаській області, 24-річний викладач одного з навчальних закладів Звенигородського району організував через Інтернет канал отримання цих засобів і продавав їх студентам та їхнім знайомим.

Співробітники СБУ затримали правопорушника під час чергового збуту пристроїв, закамуфльованих під автомобільні брелоки.

Слідчими УСБУ стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.