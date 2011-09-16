Меморіал "Бабин Яр" отримає на баланс пам'ятник червоноармійцям

Комісія Київради з питань культури та туризму підтримала передачу з муніципальної до державної власності пам’ятника радянським громадянам і військовополоненим солдатам і командирам Червоної армії, які загинули від рук німецько-фашистських окупантів у районі Сирецького масиву м. Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму О.БРИГИНЦЯ, тепер цей пам’ятник буде на балансі Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

Відповідний проект рішення Київради «Про передачу об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва до державної власності» виноситиметься на одну з найближчих сесій Київради.