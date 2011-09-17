Зовнішньоторговельний баланс України буде планово погіршуватися

Уряд України чекає зростання негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2012 році до 5,9 млрд. дол. порівняно з очікуваним негативним сальдо в 2011 році у розмірі 4,8 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, такий показник міститься в програмі соціального і економічного розвитку України на 2012 рік і основних напрямах розвитку на 2013 і 2014 роки.

Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг у 2012 році становитиме 180,5 млрд. дол. Зокрема, експорт становитиме 87,3 млрд. дол., імпорт – 93,2 млрд. дол.

Очікується, що зовнішньоторговельний оборот з країнами СНД збільшиться на 45% порівняно з 2011 роком, причому експорт товарів і послуг до РФ збільшиться на 57,8%, з країнами ЄС очікується збільшення зовнішньоторговельного обороту на 12%, причому збільшення експорту – на 15%.

Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради проект закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки.

Проект програми було схвалено на засіданні уряду 14 вересня.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2010 році становило 3 млрд. 113,1 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 1 млрд. 312,6 млн. дол. у 2009 році.