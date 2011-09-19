Посадовець передав у приватну власність цукровий завод

На Вінниччині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили співробітника приватного підприємства, який без узгодження та розірвання договору оренди з ТОВ, передав у приватну власність іншому приватному підприємству цілісний майновий комплекс цукрового заводу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зазначений підприємець завдав збитків вказаному товариству на суму понад 365 тис. гривень.

За даним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).