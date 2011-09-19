У Києві водій збив трьох людей на «зебрі»

У Києві сьогодні вранці водій червоного Chevrolet Lacetti на пішохідному переході збив трьох осіб і зник з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН в столичній міліції, дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно о 9.00

За даними правоохоронців, автомобіль «Шевроле Лачеті», державний номер АА 1249 ІХ (можливо, остання літера В), проігнорувавши червоне світло, на перехресті вулиць Фрунзе та Петропавлівської скоїв наїзд на трьох людей. Один з постраждалих у вкрай тяжкому стані доставлений до лікарні.

Столична міліція звертається з проханням до всіх, хто знає місцезнаходження цього автомобіля, поінформувати про це правоохоронців. У місті введено план «Перехоплення».