Чоловік вчинив спробу самоспалення у Львові

Сьогодні у Львові чоловік вчинив спробу самоспалення на знак протесту проти перерахунку пенсії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода».

Як зазначається у повідомленні, «кілька хвилин тому «швидка» госпіталізувала чоловіка, який вчинив спробу самоспалення під стінами облдержадміністрації. У постраждалого 50% опіків тіла».

Як розповіли очевидці, чоловік облив себе рідиною і підпалив запальничкою. Першими кинулися на допомогу працівники охорони та водій, які з вогнегасника збили полум’я. Коли приїхала «швидка допомога», постраждалий повідомив лікарям, що його звати Роман Черник, йому 55 років, він з м. Любінь Великий Городоцького району.

За словами чоловіка, він хотів спалити себе, протестуючи проти несправедливого перерахування пенсії, інформує прес-служба партії.