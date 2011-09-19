В Ірані стратили 22 наркоторговців

В Ірані в неділю були повішені 22 наркоторговця, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на іранську пресу. Смертні вироки були виконані в тюрмах Тегерана та міста Кареджі, за 45 км на захід від столиці.

Іранська влада зазвичай не публікує офіційні дані про страти, але правозахисники стверджують, що з початку року страчено десятки засуджених.

Закони країни передбачають смертну кару за наркоторгівлю, вбивство, згвалтування, збройне пограбування і викрадення.