В Ірані стратили 22 наркоторговців
20:54, 19 вересня 2011Суспільство
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Влада не публікує офіційних даних
В Ірані в неділю були повішені 22 наркоторговця, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на іранську пресу. Смертні вироки були виконані в тюрмах Тегерана та міста Кареджі, за 45 км на захід від столиці.
Іранська влада зазвичай не публікує офіційні дані про страти, але правозахисники стверджують, що з початку року страчено десятки засуджених.
Закони країни передбачають смертну кару за наркоторгівлю, вбивство, згвалтування, збройне пограбування і викрадення.
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