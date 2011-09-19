У "нічийній" копанці потонув трирічний хлопчик

На Житомирщині, у селі Біла Криниця Радомишльського району, у копанці потонула трирічна дитина.

Про це кореспондента УНІАН сьогодні повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, повідомлення про загибель дитини надійшло 16 вересня.

"Напередодні, у четвер, загубився трирічний Іванко. Батьки, родичі, їхні друзі вечір і ніч витратили на пошуки, перепитували сусідів. Хтось згадав, що хлопчик грався біля копанки, яка була недалеко від людських городів. Вранці у воді і знайшли тіло малюка. Копанка нічийна, значить - недоглянута, неогороджена, неглибока – метр-півтора, але всі ці фактори у купі стали фатальними", - сказав С.УЛАНОВ.