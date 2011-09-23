Ціни на нафту впали до шеститижневого мінімуму

Нафта на біржах Лондоні та Нью-Йорка за підсумками торгів 22 вересня 2011 р різко впала в ціні. Ціни на нафтові ф`ючерси за один торговий день втратили в середньому 5,4% і впали до найнижчих значень за шість з половиною тижнів.

За підсумками торгового дня напередодні офіційні ціни на нафту на біржах встановилися на найнижчому рівні після 9 серпня. Про це повідомляє ТСН.

Ринок нафтових ф`ючерсів 22 вересня залишався під тиском побоювань падіння попиту на енергоносії. Такі настрої сформувалися на ринку після заяви керівництва ФРС США про наявність "серйозних ризиків", здатних істотно погіршити стан справ в американській економіці.

Падінню цін на нафту напередодні також багато в чому сприяла обстановка на міжнародному валютному ринку FOREX. Долар 22 вересня значно підріс проти євро і інших валют, забезпечивши непривабливі умови для спекулятивних покупок нафти та інших товарних активів, ціни на які встановлені у валюті США.