Ландіка підселили до трьох арештантів

Депутат Луганської міськради Роман ЛАНДІК сидить у Харківському СІЗО в стандартній камері.

Про це пише газета «Сегодня»(№ 211 від 23 вересня).

Як повідомив газету прес-секретар управління державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК, депутату «віп»-умов не надали, підселили у стандартну чотиримісну камеру до трьох арештантів.

«Звичайні умови в камері СІЗО, там є все необхідне. Там є туалет, вода і ліжка. У нас ліжка не надсучасні, але й не жахливі, не страшні – звичайні умови для звичайної камери», – сказав Ю. ЧУМАК.

За його словами, Р.ЛАНДІК на умови утримання і стан здоров`я не скаржиться.

Р.ЛАНДІК пробуде в Харкові недовго, найближчим етапом його відправлять до Луганського СІЗО. У той же час, точної дати прибуття депутата до Луганська ніхто не знає, проте, як повідомило «Сегодня» джерело в обласній прокуратурі, оформлення документів займає два-три дні і, найімовірніше, Р.ЛАНДІКА доставлять у Луганськ уже в суботу-неділю.

У міліції заявляють, що як тільки Р. ЛАНДІК прибуде до Луганська, на його чекає допит і пред`явлення звинувачення. До суду його справа має бути передана не пізніше 7 жовтня.

Як повідомлялося, в липні Р.ЛАНДІК побив у ресторані дівчину. Марія КОРШУНОВА дістала струс мозку і численні забої. Зловмисник переховувався від правоохоронців і виїхав з України разом з дружиною, проте був затриманий у Росії під Краснодаром.