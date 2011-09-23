Український Оскарівський комітет не зміг обрати фільм, який зміг би представляти нашу країну в номінаціях на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв і наук цього року.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Українського Оскарівського комітету, режисер Олег ФІАЛКО.

Показавши представникам ЗМІ спеціальний конверт, в якому нібито знаходиться назва фільма-номінанта, який було визначено вчора на засіданні Комітету, він витягнув з нього абсолютно чистий лист паперу.

«Немає цього року переможця», - заявив О.ФІАЛКО.

Директор Українського Оскарівського комітету відзначив, що передбачалося визначити фільм, який буде номіновано від України на премію «Оскар» у номінації «Фільм іноземною мовою». Згідно з Правилами 84-ї щорічної премії «Оскар» до участі у відборі фільмів допускаються кінокартини, які відповідають, зокрема, таким вимогам: це має бути повнометражний художній фільм; картина має вийти у прокат в країні, від якої подається заявка на «Оскар», в період між 1 жовтня 2010 року і 30 вересня 2011 року, причому прокат картини має тривати не менш як 7 днів поспіль; формат показу – на плівці для показу в цифровому залі; картина повинна мати рекламний постер. Крім того, творчий контроль над створенням фільму має належати громадянам або резидентам країни, яка подає заявку.

«Річ у тому, що було п`ять претендентів. Однак, на превеликий жаль, практично всі вони не відповідали регламенту Американського Оскарівського комітету. Фільм може бути шедевром, але навіть не розглядатиметься, якщо не відповідає вимогам Оскарівського комітету», - пояснив О.ФІАЛКО.

Як повідомили на прес-конференції, претендентами були фільми: «Любов і крапка» (режисер Валерій ЯМБУРСЬКИй, заявлена дистриб`ютором Universe Media як «перша українська романтична комедія у 3D»); альманах короткометражних фільмів «Мудаки. Арабески» (до ініціативної групи режисерів увійшли Володимир ТИХИЙ, Іван ТИМШИН, Мирослав СЛАБОШПИЦЬКИЙ, Анатолій ЛАВРЕНИШИН, Віра ЯКОВЕНКО, Аксинія КУРІНА, Роман БОНДАРЧУК та інші); режисерський дебют телесценариста Костянтина КОНОВАЛОВА «Ганна, Волга, рок-н-рол»; чорнобильська драма Олександра МІНДАДЗЕ «У суботу», яка брала участь цього року в основному конкурсі Берлінського кінофестивалю, і «Дніпро» режисера Олександра ШАПІРО.

За словами присутнього на прес-конференції віце-президента Асоціації продюсерів України, при якій створено Український Оскарівський комітет, продюсера Дмитра КОЛЕСНІКОВА, виробники фільмів мають спочатку знати всі вимоги Оскарівської премії і, якщо планують участь в номінації, – жорстко дотримуватись їх при зйомках фільму. «До цього усьому продюсери спочатку на стадії виробництва і підготовки фільму до прокату мають думати, що б не в останню мить – в липні або серпні місяці – раптом всі розуміли, що це річний обсяг документів для підготовки фільму на висунення на «Оскар»», - підкреслив Д.КОЛЕСНІКОВ.

«Якщо наступного року у нас буде Кіра МУРАТОВА, СЛАБОШПИЦЬКИЙ знімає, ІЛЛЄНКО, ВАСЯНОВИЧ… Дев`ять дебютів буде! Той урожай, на який ми чекаємо, сподіваємося, принесе нам результати і тоді можна буде з чистою совістю претендувати на «Оскар», - упевнений О.ФІАЛКО.

Як повідомляв УНІАН, цього року було створено і почав свою роботу Український Оскарівський комітет. 15 вересня було оголошено про початок прийому заявок на участь у відборі фільму, який буде номіновано від України на премію «Оскар». Прийом заявок тривав до 20 вересня, включаючи вихідні дні.

До Українського Оскарівського комітету входять 11 осіб, зокрема: народний артист України Богдан СТУПКА, народна артистка України Ада РОГОВЦЕВА, режисер Олег ФІАЛКО, лауреат технічної премії «Оскар» Анатолій КОКУШ, голова Національної Спілки кінематографістів Сергій ТРИМБАЧ, кінокритик, що веде телепрограми «Аргумент-кіно», Володимир ВОЙТЕНКО, президент Асоціації продюсерів України Олексій СЕРКОВ, продюсер Дмитро КОЛЕСНІКОВ, продюсер, сценарист Ігор САВИЧЕНКО, режисер Сергій МАСЛОБОЙЩИКОВ.