Україна отримає свій старий павільйон на ВДНГ у Москві

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і перший заступник голови Уряду Російської Федерації Ігор ШУВАЛОВ підписали міжурядову угоду про створення виставково-торгового центру «Україна» на території Всеросійського виставкового центру (колишня ВДНГ) у Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, угоду було підписано у п`ятницю під час 51-го засідання Економічної ради СНД в Алмати.

ВТЦ «Україна» буде розташовано у павільйоні, який за часів СРСР належав УРСР.

А.КЛЮЄВ заявив, що ВВЦ у Москві поступово перетворюється на великий міжнародний виставковий центр.

За його словами, планується, що там також будуть відкриті виставкові центри Європейського Союзу і країн АТЕС.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що перед усіма представниками української влади і в Україні, і за її межами стоїть завдання максимально обстоювати національні інтереси, в першу чергу, шляхом просування українських товарів і послуг на світовому ринку, і, що не менш важливо, шляхом залучення до України інвесторів і туристів. «Ми маємо максимально використовувати подібні виставкові майданчики для просування України», - заявив А.КЛЮЄВ.

*** Рішення про створення у Москві на базі ВВЦ постійно діючих виставок країн – учасниць СНД, було прийнято в 2002 р.

До останнього часу павільйон, який в радянські часи належав УРСР, не працював.

ВТЦ «Україна» віднесено до сфери управління МЗС України.

Основні завдання центру: організація і проведення в РФ спільно з іншими державами - учасницями СНД спеціалізованих і регіональних виставок і ярмарків товарів (робіт, послуг) вітчизняного виробництва, відповідних семінарів, конференцій; створення мережі інформаційного забезпечення українських суб`єктів господарської діяльності в Російській Федерації, інших державах - учасницях СНД; надання методичної і практичної допомоги вказаним суб`єктам у просуванні їх на ринки держав - учасниць СНД; забезпечення представництва інтересів малого і середнього бізнесу в туристично-рекреаційній сфері; проведення пізнавально-освітніх і іміджевих заходів.