МВФ може списати 50% боргу Греції

Новий план врятування єврозони, розроблений Міжнародним валютним фондом (МВФ), передбачає списання 50% боргу Греції, повідомляє Газета.Ru.

Окрім того, план передбачає підвищення обсягу фонду допомоги Євросоюзу до 2 трлн євро.

Про запровадження заходів може бути оголошено протягом п'яти-шести тижнів.

Реалізація плану стане непростим завданням, наголошується в повідомленні, проте відсутність дій може призвести до фінансової кризи і рецесії.

Інвестори вже неодноразово виражали невдоволеність повільністю ЄС у вирішенні економічних проблем зони. Наприклад, у червні фінансист Джордж СОРОС заявив, що влада зволікає, замість того, щоб шукати вирішення фінансових проблем єврозони.

«Влада не пропонує рішення, вона просто тягне час. Вона завжди так робила, це нормально для влади. При такому розкладі, я боюся, вони роблять помилку», – говорив тоді інвестор.

У п'ятницю в грецьких ЗМІ з'явилася інформація, що уряд країни розглядає три варіанти виходу з боргової кризи, при цьому найкращий з них передбачає планомірний дефолт з відмовою від списання 50% боргів, але потім джерело в уряді країни цю інформацію спростувало.