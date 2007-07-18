Не виключений повторний виток фосфору

На даний час фахівці не можуть однозначно сказати, чи не станеться повторного витоку фосфору після того, як цистерни будуть піднімати з місця аварії для транспортування в Казахстан.

Про це сьогодні повідомив під час прес-конференції перший заступник начальника ГУ МНСУ у Львівській області Іван ДІДУХ.

За його словами, проблема, насамперед, полягає в тому, що цистерни знаходяться у хаотичному стані і на сьогоднішній день немає можливості ретельного обстеження, якого діаметру в них тріщини.

Разом з тим, І.ДІДУХ відзначив, що реальної загрози населенню і навколишньому середовищу немає. За його словами, “хмара, що утворилася на місці загоряння жовтого фосфору, - це лише продукти згоряння. Але це дуже маленька кількість продуктів згоряння. Під час відбору проб у населених пунктах прилеглих до зони аварії - екологи ніяких шкідливих речовин не виявляють".