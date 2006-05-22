Уряд дозволив бюджетникам купляти дорожчі меблі і автомобілі

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 20 травня на 50% збільшив граничні суми витрат на придбання автомобілів для керівників органів місцевого самоврядування та бюджетних установ.

Текст постанови міститься на Урядовому порталі.

Документом внесено зміни до постанови від 4 квітня 2001 року.

Постановою, зокрема, встановлено, що відтепер, граничні суми витрат на придбання автомобілів для керівників бюджетних установ, а також для керівників органів місцевого самоврядування становить 60 тис. грн. (раніше – 40 тис. грн.).

Цим же документом збільшено граничні суми витрат на придбання обладнання, зокрема, на стіл письмовий – з 450 до 600 грн., шафа для одягу та шафа для паперів – з 500 до 700 грн., а на придбання теле- і радіоапаратури та відеотехніки для службових кабінетів – з 450 до 600 грн.

Раніше міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК зазначав, що ця постанова ухвалена перш за все для того, щоб дати можливість керівникам, в першу чергую державних закладів освіти, придбати автомобілі та необхідні меблі, не порушуючи граничні ліміти витрат, які діяли до останнього часу.