Помер колишній радянський політв’язень Петро Рубан

У Києві на 72-му році життя помер колишній радянський політв’язень, митець, член Української Гельсінської групи з 1985 року та Організації українських націоналістів Петро Рубан.

Із 1959 року П.Рубан кілька разів був засуджений до різних строків таборів, серед іншого, за «антирадянську агітацію та пропаганду» та «наклеп на радянський державний і суспільний лад».

Найбільш резонансною була справа П.Рубана 1976 року. Її було порушено після того, як він виготовив до 200-річчя США подарунок американському народові – дерев’яну книгу, на обкладинці якої зображено статую Свободи і зроблено напис «200 років».

П.Рубана звільнили у 1988 році і вислали з Радянського Союзу. Його прийняв президент США Рональд Рейган.

Після повернення до України у 1996 році П.Рубан був обраний заступником голови головного проводу ОУН в Україні.

Указом Президента України 2006 року П.Рубан як член Української Гельсінської групи нагороджений орденом «За мужність» І ступеня.

Прощання з П.Рубаном відбудеться о 9-й годині ранку 28 вересня біля моргу Жовтневої лікарні в Києві. Поховають його того ж дня в Конотопі.