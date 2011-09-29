Колесніков про приватизацію Одеського аеропорту та арешт віце-мера

Віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ не пов`язує приватизацію Одеського аеропорту із затриманням правоохоронними органами віце-мера Одеси з питань транспорту та екології Миколи ІЛЬЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Б.КОЛЕСНІКОВ висловив сьогодні на прес-конференції, коментуючи недавню передачу мерією у приватні руки міжнародного аеропорту «Одеса».

«Що стосується Одеського аеропорту, - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ, - то якщо у місцевої ради буде бажання, щоб Міністерство інфраструктури України розвивало аеропорт, таке цілком можливо. Адже найбільші аеропорти України належать державі».

Разом із тим, сказав міністр, «якщо є місцеві приватні інвестори, які хочуть розвивати термінал Одеського аеропорту або побудувати новий, міністерство тільки радітиме».

«Але я б не пов`язував ці дві події (передачу аеропорту в приватні руки й затримання чиновника мерії – УНІАН) воєдино», - додав Б.КОЛЕСНІКОВ.

«Мери змінюються, а аеропорт залишається, - зазначив він, - до речі, він перебуває в комунальній власності. Якщо ми говоримо, що регіони повинні бути сильними, значить, повинні поважати комунальну власність».

Як повідомлялося, в серпні Б.КОЛЕСНІКОВ у одному з інтерв`ю заявив, що в ситуації з Одеським аеропортом Кабміну разом із міськрадою ще належить розібратися.

«Я не знаю, кому належать компанії-інвестори. В ситуації з аеропортом «Одеса» Кабміну разом із міськрадою ще належить розібратися. Свого часу на прохання міської влади ми передали частину аеропортів в обласну або міську комунальну власність. Вони обіцяли їх розвивати. Але якщо вони цього не роблять, то потрібно звернутися до Мінінфраструктури як мінімум за консультацією. Якщо вам цей аеропорт не потрібний, віддайте його Фонду держмайна, хай виставить його на конкурс», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

8 липня на сесії міськради депутати віддали 75% одеського аеропорту приватній фірмі, в якої на рахунку всього 1 тис. грн.

Підписання документів щодо передачі 75% майна аеропорту приватній компанії було доручено віце-меру Одеси М.ІЛЬЧЕНКУ.