Для моряків ЧФ збудують 1260 квартир

У Севастополі в районі бухти Козача для моряків Чорноморського флоту РФ планується побудувати 1 тис. 260 квартир.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар командуючого ЧФ Росії капітан 1 рангу Вячеслав ТРУХАЧОВ.

Зокрема, за його словами, на Чорноморському флоті РФ триває реалізація програми із забезпечення житлом військовослужбовців, у рамках якої суттєво розширені можливості вибору російських регіонів для постійного проживання. Так, чорноморцям запропоновано перелік населених пунктів, де вже є житло, - у Московській, Ленінградській, Калінінградській, Кемеровській, Челябінській та інших областях РФ.

Безпосередньо ж у Севастополі здійснюється будівництво службового житла в бухті Козача, де протягом декількох років належить побудувати 1 тис. 260 квартир для моряків-чорноморців. Здача в експлуатацію першого будинку планується в 2012 році, зазначив В.ТРУХАЧОВ.