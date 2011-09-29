Поїзд Київ-Москва мчатиме 160 км/год

Міністерство інфраструктури України працює над покращенням сервісу для пасажирів залізничного транспорту.

Про це повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ за підсумками Х засідання Підкомісії з питань економічного співробітництва Російсько-Української міждержавної комісії, яке відбулося 28 вересня в Одесі, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Міністр зазначив, що в рамках сьогоднішнього засідання сторони домовилися про проведення спеціальної конференції із залізничних пасажирських і вантажних перевезень.

«Ми прагнемо перш за все бути максимально зручними для пасажирів. Так, поїзд Львів-Донецьк на сьогодні йде 26 годин, а вже з травня він йтиме 4 години 30 хвилин зі Львова до Києва й 5 годин 30 хвилин - з Києва до Донецька. Отже, за 10 годин можна буде дістатися із заходу нашої країни на схід, що дуже важливо для наших карпатських курортів і індустріальних регіонів країни», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, також поїзди між країнами будуть прискорені. «Ми вже практично домовилися, що поїзди сполученням Київ-Москва розвиватимуть швидкість до 160 км за годину, тобто долати відстань за 5-6 годин максимум», - сказав віце-прем`єр-міністр України.

Довідка УНІАН. У рамках засідання Підкомісії віце-прем`єр-міністром України - міністром інфраструктури Борисом КОЛЕСНІКОВИМ і міністром транспорту РФ Ігорем ЛЕВІТІНИМ були підписані ряд двосторонніх документів: міжвідомчий Протокол про співробітництво в морському й авіаційному пошуку та порятунку на Чорному й Азовському морях, міжвідомчий меморандум про взаєморозуміння й співпрацю в галузі транспортної безпеки, актуалізований План заходів щодо реалізації Концепції інтеграції транспортних систем України та Російської Федерації на період 2011-2014 років, Протокол десятого засідання Підкомісії з питань транспорту.