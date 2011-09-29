Міністр: експорт зерна зменшився вдвічі

Міністерство аграрної політики та продовольства України стурбоване тим, що на сьогоднішній день експорт зерна з України практично вдвічі нижчий очікуваного рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Нас найбільше турбує експорт зерна. Ми, до речі, повинні були проекспортувати, за прогнозами, на сьогоднішній день 6 млн. тонн, а проекспортували всього 3 млн.”, - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що наступного тижня запланована нарада прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з сільгоспвиробниками з питання експорту зерна.

При цьому міністр зазначив, що у вересні експорт зерна становив 1,1 млн. тонн зерна і щодня обсяг експорту зменшується. Як приклад він повідомив, що 27 вересня обсяг експорту становив 16 тис. тонн. “Це не той показник, який необхідний для аграрного сектора”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у серпні прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив, що експортний потенціал зерна цього року в Україні становить 24 млн. тонн.

За словами міністра аграрної політики та продовольства М.ПРИСЯЖНЮКА, експорт зерна з України в 2011-2012 маркетинговому році може становити до 23 млн. тонн.

Проте, Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна. Ставки експортного митного збору затверджені: на пшеницю й суміш пшениці та жита (меслін), полбу – в розмірі 9%, але не менше 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менше 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менше 20 євро за тонну. Вказана норма діє до 1 січня 2012 року.

В результаті, експорт із України практично припинився – в липні було зафіксовано падіння експорту зерна в 5 разів.

Аграрний союз України та Українська аграрна конфедерація 19 вересня звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати експортні мита на зернові культури.