Журналістам потрапив президентський закон "Про суспільне телебачення"

На створюваному суспільному ТБ пропонується транслювати комерційну рекламу, 20% його ефіру буде віддано під державне замовлення й впродовж 10 років Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінансуватиметься з держбюджету.

Як пише газета «Коммерсант», такими є основні положення законопроекту "Про суспільне телебачення і радіомовлення", допрацьованого Адміністрацією Президента з урахуванням побажань представників Ради Європи.

Газета нагадує, що проект закону "Про суспільне телебачення і радіомовлення" був оприлюднений Держкомітетом телебачення і радіомовлення на засіданні Кабінету міністрів 9 червня. На базі Національної телекомпанії України (НТКУ) і Державної телерадіокомпанії (ДТРК) "Культура" за чотири роки планувалося створити два теле- і два радіоканали. Перші чотири роки роботу НСТУ передбачалося фінансувати з бюджету, після чого очікувалося отримання коштів від абонентської плати, продажу власної теле- і радіопродукції, а також благодійних внесків. Контролювати роботу НСТУ повинна була наглядова рада з 14 представників громадських організацій. У Кабміні внесли до документа правки – запропонували встановити 20-процентну квоту на держзамовлення й доповнити наглядову раду НСТУ сімома представниками уряду.

6 вересня робоча група гуманітарної ради при Президенті узгодила положення про суспільне мовлення з консультантом із питань діяльності ЗМІ і медіаправа Ради Європи Ів САЛОМОН. Законопроект, що допрацьований в Адміністрації Президента й містить правки робочої групи, а також побажання міжнародних експертів були направлені Президенту. Копія документа вчора опинилася в розпорядженні «Коммерсанта». Як зазначає газета, в проекті закону збереглися не лише ключові пропозиції Держкомтелерадіо, а й правка Кабміну про збереження держзамовлення на рівні 20%. Крім того, роботу НСТУ пропонується фінансувати з бюджету впродовж не чотирьох, а десяти років. Пропонується також скоротити кількість представників Кабміну в наглядовій раді з семи до трьох і дозволити розміщення комерційної реклами. Серед принципів роботи НСТУ, крім іншого, з`явилися "підзвітність і підконтрольність суспільству", "диверсифікація джерел фінансування" й "дотримання високих стандартів журналістської діяльності". Голова робочої групи із суспільних комунікацій гуманітарної ради при Президенті Валерій БЕБІК повідомив "Ъ", що після "вичитування юридичним департаментом Президент Віктор ЯНУКОВИЧ внесе законопроект до Верховної Ради". За його словами, в документі вже не з`явиться суттєвих змін.

В.БЕБІК уточнив, що НСТУ відрізнятиметься від НТКУ принципами управління: "Наглядова рада формуватиметься не розпорядженнями Кабміну, а комісією при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Наглядова рада призначатиме керівників і визначатиме редакційну політику". За його словами, поява реклами в ефірі НСТУ допускається для зниження частки бюджетного фінансування.

Разом із тим експерти вважають, що реклама негативно позначиться на редакційній політиці НСТУ. "За змістом це повинен бути не розважальний, а інформаційно-освітній канал! Із появою реклами суспільне телебачення почне залежати від тих, хто за неї платить, – від бізнесменів і політиків – і стане звичайною розважальною жуйкою", – заявив "Ъ" колишній президент НТКУ, заступник голови парламентської фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Тарас СТЕЦЬКІВ, який займався створенням суспільного телебачення в 2005 році. Він назвав неприпустимим розміщення 20% держзамовлення в ефірі НСТУ: "Функції влади – управляти країною, а не намагатися вплинути на аудиторію через ефір суспільного телебачення".

В Інституті масової інформації побоюються, що 10-річне бюджетне фінансування "зробить НСТУ державним телебаченням". "Якщо в законі не прописаний обсяг фінансування, наприклад, як у Грузії – 1% від ВВП, то суми, що виділяються, залежатимуть від особистої прихильності прем`єр-міністра, міністра фінансів та інших VIP-персон", – підкреслила виконавчий директор інституту Вікторія СЮМАР. За її словами, фінансувати НСТУ слід шляхом введення абонентської плати: "При придбанні пакета телеканалів у кабельного оператора глядач повинен обирати – буде він підключати собі суспільне телебачення і чи готовий платити за нього".