Померла Тетяна Ліознова

У Москві на 88-му році життя померла кінорежисер і сценарист Тетяна Ліознова.

Вона ввійшла в історію кіномистецтва завдяки своїм фільмам "Три тополі на Плющисі", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Карнавал".

Близький друг Ліознової, головний редактор журналу "кінопроцес" В`ячеслав Шмирьов повідомив РІА Новости: "Вона померла після тривалої хвороби в ЦКЛ № 2 близько 18.00". За його словами, вона "згасала вже з березня". Були періоди, коли вона поверталася додому ненадовго, а потім знову в лікарню".

Тетяна Ліознова народилася в Москві 20 липня 1924 року. Закінчила ВДІК в 1949 році. Вже перша її постановка - "Пам`ять серця" була високо оцінена кінокритикою і глядачами. Вона зняла лище 9 фільмів, зате чудових.