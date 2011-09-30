У перестрілці із злочинцями загинули двоє міліціонерів, четверо поранені

У перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, надзвичайна подія сталася в ніч з 29 на 30 вересня в Одеській області. Особа одного з учасників перестрілки з міліціонерами достовірно відома, - це ДИКАЄВ Аслан Імранович, 1982 року народження, який розшукується за вбивство.

Згідно з повідомленням, працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що А.ДИКАЄВ, який є громадянином Російської Федерації, нелегально проживає в Одесі, і скоює вбивства на замовлення. Це міліціонери з`ясували, займаючись розкриттям подвійного вбивства, яке було скоєно 29 червня цього року в селі Баранинці, Закарпатської області. Там було застрелено двох чоловіків.

Оперативники встановили автомобіль, на якому пересувався А.ДИКАЄВ. Його чорний ВАЗ-2110 був помічений недалеко від Одеси. На посту ДАІ біля села Кошари машину зупинив інспектор ДПС. За кермом знаходився А.ДИКАЄВ. Він передав документи і вийшов з автомобіля, щоб відкрити багажник.

У цей момент співробітники спецпідрозділу «Беркут» почали операцію із затримання. А.ДИКАЄВ кинув в їхній бік дві гранати, і почав стріляти з пістолета ТТ, а пасажир, який перебував на передньому сидінні, відкрив вогонь з автомата Калашникова, поінформували в МВС.

Один із бійців «Беркута» пострілом поранив автоматника. Але третій зі злочинців встиг затягти пораненого назад у машину і вона зникли з місця події, йдеться в повідомленні.

Внаслідок перестрілки четверо міліціонерів поранено. Двоє загинули – 21-річний Віктор Коженко, працівник «Беркута», і 40-річний працівник ДАІ Олександр Розмаріца.

Всі працівники міліції орієнтовані на розшук автомобіля ВАЗ-2110, чорного кольору, держномер ВЕ 6181 АР, в якому під час події було як мінімум троє чоловіків. Один із розшукуваних – А.ДИКАЄВ, 29.08.1982 р.н., уродженець м. Волгоград Російської Федерації. Паспорт громадянина РФ 9600 №322042, закордонний паспорт РФ №627423531. Крім того, може використовувати документи на ім`я громадянина Молдови Tabac Nicolai 04.02.1981 р.н.

Прикмети: зріст 160-165 см, худорлявої статури, обличчя худе, смагляве, волосся темне, коротке, високе чоло, густі брови, тонкі губи.

Злочинці особливо небезпечні і озброєні, підкреслили в МВС.

Міліція просить всіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваних, терміново повідомити до міліції по телефону «102». Чергова частина Департаменту карного розшуку МВС України – (044) 256-10-63. Управління карного розшуку УМВС України в Одеській - (048) 725-32-16.