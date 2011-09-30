На Банковій встановили жорсткі нормативи для швидкої допомоги

З наступного року в машинах швидкої допомоги з`являться необхідні ліки. Принаймні, так обіцяють в Адміністрації Президента. Перший заступник глави відомства Ірина Акімова каже, що на це в держбюджеті передбачили понад 300 мільйонів гривень. За словами Акімової, швидка працюватиме ефективніше. Крім того, у рамках медичної реформи планують створити Єдиний центр екстреної допомоги.

"Поставлені дуже жорсткі вимоги: це десять хвилин, щоб доїхати по місту, двадцять хвилин - доїхати по сільській місцевості. Виконати такі вимоги можна тільки тоді, коли ця допомога добре організована", - заявила Акімова.

"Подробности"