Богатирьова цікавилася танками і літаками

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відвідала 29-30 вересня з робочою поїдкою місто Харків.

Як повідомили УНІАН в Апараті РНБО України, основна мета візиту секретаря РНБО до Харкова - здійснення контролю виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року щодо реалізації комплексної програми розвитку авіаційної промисловості, введеного в дію відповідним Указом Президента України, а також аналізу ситуації у вітчизняній бронетанковій галузі.

Під час візиту відбулася зустріч Р.БОГАТИРЬОВОЇ із керівництвом Харківської області та міста Харкова. Співрозмовники обговорили актуальні питання життєдіяльності регіону, місцевого самоврядування, а також розвитку підприємств, що формують бюджет Харківщини.

Також Р.БОГАТИРЬОВА зустрілася з керівництвом Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Крім того, в порядку контролю за виконанням окремих доручень Президента України, відбулася зустріч із керівництвом державного підприємства «Завод імені Малишева».

Окрему увагу під час зустрічей було приділено питанням створення сприятливого законодавчого підґрунтя та належних умов для залучення інвестицій в авіаційну та бронетанкову галузі.