Сьогодні підвищується прожитковий мінімум - на 23 гривні

Згідно із державним бюджетом України на 2011 рік, із сьогоднішнього дня, 1 жовтня, підвищуються соціальні стандарти.

Документом передбачається, що з 1 жовтня прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць підвищується на 23 грн. і встановлюється в розмірі 934 грн., із 1 грудня - 953 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 2011 рік: для дітей до 6 років: із 1 жовтня - 853 грн., із 1 грудня - 870 грн.; для дітей від 6 до 18 років: із 1 жовтня - 1022 грн., із 1 грудня - 1042 грн.; для працездатних громадян: 1 жовтня - 985 грн., із 1 грудня - 1004 грн.; для тих, що втратили працездатність: із 1 жовтня - 784 грн., із 1 грудня - 800 грн.

Рівень мінімальної заробітної плати з 1 жовтня підвищується на 25 грн. – до 985 грн., із 1 грудня - 1004 грн.; у погодинному розмірі: із 1 жовтня - 5,92 грн., із 1 грудня - 6,04 грн.

Із сьогоднішнього дня також підвищується розмір мінімальної пенсії до 784 грн.