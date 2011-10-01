Білорусь переходить на формулу 60-66

Білорусь слідом за Росією буде здійснювати розрахунок експортних мит на нафту і нафтопродукти за новою формулою "60-66", яка передбачає зниження експортного мита на нафту, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

У концерні "Білнафтохім" пояснили, що йдеться про продукцію, яка вивозиться з території республіки за межі митної території Митного союзу.

Нова формула розрахунку передбачає, що ставка експортного мита на світлі і темні нафтопродукти уніфікується і розраховується з коефіцієнтом 0,66 (66%) від ставки мита на нафту. Одночасно знижується експортне мито на нафту шляхом скорочення відсотка від різниці між ціною моніторингу нафти і ціною відсікання з діючих зараз 65% до 60%. При цьому коефіцієнт розрахунку ставки мита на бензини становить 0,9 (90%).