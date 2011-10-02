На Івано-Франківщині новий прокурор

Прокурором Івано-Франківської області призначено Олександра КАЛІФІЦЬКОГО, який змінив на цій посаді Миколу ГОШОВСЬКОГО.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської обласної прокуратури.

Представив нового прокурора Прикарпаття заступник генерального прокурора Григорій Середа.

Довідка УНІАН. О.КАЛІФІЦЬКИЙ до цього призначення працював у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури.

М.ГОШОВСЬКОГО, який очолював прокуратуру Івано-Франківської області з 2005 року, призначено першим заступником начальника Головного управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, зізнання та досудового слідства Генпрокуратури України.