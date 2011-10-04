Міліція затримала підозрюваних у підпалі прокуратури

Співробітники міліції затримали зловмисників, які вночі 19 вересня підпалили будівлю Мелітопольської міжрайонної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Запорізького головного управління міліції, за підозрою у скоєнні цього злочину затримано троє чоловіків - жителів Мелітополя, віком від 21 до 23 років, яких підозрюють у скоєнні ще трьох аналогічних злочинів: підпалі будівлі суду, кафе і перукарні в Мелітополі.

«З`ясувалося, що молоді люди причетні до здійснення в 2011 році ще як мінімум трьох аналогічних злочинів: за словами затриманих, вони підпалили приміщення перукарні та однієї з міських кав`ярень на грунті особистих неприязних стосунків із їх персоналом, а також влаштували підпал будівель прокуратури і мелітопольського суду, «оскільки хотіли таким чином показати безсилля і безпорадність правоохоронних структур», - сказав начальник Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Андрій КУРТЄВ.

За його словами, на сьогоднішній день всі троє перебувають під вартою. Стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, здійснене загальнонебезпечним способом). Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня о 3.32 до чергової частини Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що горять вхідні двері міжрайонної прокуратури. На місці виклику працівники пожежної охорони і рятувальники встановили, що пожежа, пошкодивши двері будівлі прокуратури і стелю, самоліквідувалася. Пізніше експертиза встановила, що причиною займання став підпал.