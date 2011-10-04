Закупівля молока закінчилася смертю від удару ножем

У Запорізькій області в результаті конфлікту трьох місцевих жителів і громадянина Вірменії одна людина загинула, ще троє госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Запорізького головного управління міліції, конфлікт, що закінчився летальним результатом, стався сьогодні, 4 жовтня, близько 6-ї ранку в селі Білоцерківка Куйбишевського району Запорізької області.

«У селі зустрілися місцеві жителі – два брати і громадянин Вірменії, який прибув до Білоцерківки разом із жителем Запоріжжя для закупівлі молока у населення. Розмова між ними через деякий час переросла у сварку, а потім у бійку. Під час конфлікту від одержаних ножових поранень житель Запоріжжя помер на місці події. Троє інших учасників події перебувають в лікарні, де їм надається медична допомога», - повідомили в міліції.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Ведеться слідство.