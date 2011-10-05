Справу щодо лікарів, які торгували органами, передали до суду

Прокуратура міста Києва передала до суду кримінальну справу, яка розслідувалася СУ ГУ МВС України в м. Києві, за обвинуваченням шести членів транснаціональної злочинної організації у складі українських лікарів та іноземних громадян, котрі торгували людськими органами.

Установлено, що впродовж двох років зловмисники проводили незаконні операції з вилучення, трансплантації нирок людей та торгували ними. Їм пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 143 (порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, а також обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.