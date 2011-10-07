Чому знизилися золотовалютні резерви?

Однією з причин зниження обсягу золотовалютного резерву Національного банку України стали інтервенції НБУ з метою задоволення попиту населення на валюту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови правління НБУ Юрій КОЛОБОВ журналістам у четвер.

Відповідаючи на запитання про причину зниження, Ю.КОЛОБОВ сказав: «Попит населення. Ми задовольнили цей попит».

За його словами, після набирання чинності останніми рішеннями регулятора попит з боку населення істотно знизився - більш ніж утричі.

Крім того, перший заступник голови підтвердив, що валюта з резервів була продана для розрахунків за газ, що імпортується.

Серед іншого, Ю.КОЛОБОВ відзначив, що вже існують досить значні обсяги пропозиції валюти на міжбанку. А сьогодні перший день, коли пропозиція переважала над попитом.

Нагадаємо, за інформацією деяких ЗМІ, золотовалютні резерви у вересні скоротилися на 3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою № 278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

У Нацбанку чекають на скорочення готівкового валютного обороту від зміни правил валютообмінних операцій і сподіваються, що таким чином вдасться скоротити доларизацію економіки і рівень тіньової економіки.