Нацбанк чекає, що Кабмін виправить становище з сільгоспекспортом

Економічної складової для девальвації гривні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови правління НБУ Юрій КОЛОБОВ журналістам у четвер.

«Економічної складової для девальвації гривні немає, - сказав він. – Ми бачимо, що у нас два місяці поспіль була дефляція… У нас рекордний урожай сільськогосподарської продукції».

При цьому він відзначив, що у Нацбанку сподіваються, що уряд найближчим часом «зробить все, щоб експорт (сільськогосподарської продукції – УНІАН) пішов».