Нацбанк чекає, що Кабмін виправить становище з сільгоспекспортом
04:09, 07 жовтня 2011Суспільство
879 0
А так - немає причин непокоїтися за гривню
Економічної складової для девальвації гривні немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови правління НБУ Юрій КОЛОБОВ журналістам у четвер.
«Економічної складової для девальвації гривні немає, - сказав він. – Ми бачимо, що у нас два місяці поспіль була дефляція… У нас рекордний урожай сільськогосподарської продукції».
При цьому він відзначив, що у Нацбанку сподіваються, що уряд найближчим часом «зробить все, щоб експорт (сільськогосподарської продукції – УНІАН) пішов».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter