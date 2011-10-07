У Києві знайшлося місце для 16 вертолітних майданчиків

Київська міська державна адміністрація затвердила перелік адрес в столиці, де будуть побудовані 16 вертолітних майданчиків.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА №1833 від 5 жовтня ц.р. “Про проектування та будівництво вертолітних майданчиків”, оприлюдненому на офіційному сайті міської влади.

Згідно з документом, майданчики передбачено відкрити в таких місцях:

біля клініки «Борис» на просп. Бажана, 12А;

біля Київської міської клінічної лікарні №1 на Харківському шосе, 121;

біля Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті, 15;

біля Київської міської дитячої клінічної лікарні №2 на вул. Алішера Навої , 3;

біля Міської дитячої клінічної лікарні №1 на вул. Богатирській, 30;

біля Київської міської клінічної лікарні №8 на вул. Кондратюка, 8;

біля Центральної міської клінічної лікарні на вул. Шовковичній, 39 / 1 ;

біля НСК «Олімпійський» на Спортивній площі, 1 ;

біля Київської міської клінічної лікарні №12 на вул. Підвисоцького, 4А;

поруч з площею біля пологового будинку на вул. Мостицька,11;

біля Київської міської клінічної лікарні №7 на вул. Котельникова, 95 ;

біля Київської міської клінічної лікарні №6 на просп. Комарова, 3;

біля Київської міської клінічної лікарні №4 на вул. Солом`янській, 17;

біля стадіону «Старт» (госпіталь МВС, Охматдит) на вул. Шолуденка, 26-28/4;

біля Київської обласної клінічної лікарні на вулиці Багговутівській, 1 ;

біля Київської міської дитячої інфекційної лікарні на вулиці Дегтярівській, 23.

Замовником проектування та будівництва вертолітних майданчиків визначено Головне управління транспорту та зв`язку КМДА, якому доручено забезпечити розробку та затвердження проектно-кошторисної документації, оформити права користування ділянками.