НП на борту літака Київ-Одеса - не пощастило одному з нардепів

Сьогодні на борту літака Боїнг-737, що виконував рейс «Київ-Одеса (VV 4013)» стався інцидент, який міг бути викликаний розгерметизацією салону. Унаслідок інциденту ніхто з пасажирів не постраждав.

Про це УНІАН повідомив помічник генерального директора авіакомпанії «АероСвіт» Сергій КУЦИЙ.

Він сказав, що рейс виконувався спільно компаніями «Дніпроавіа» і «АероСвіт».

За словами С.КУЦОГО, приблизно після 20 хвилин польоту на борту літака спрацювали датчики, що сигналізують про зниження тиску в салоні. Як наслідок, відбулося випадання кисневих масок.

Після цього літак здійснив екстрене зниження на безпечну висоту - близько 3 тисяч метрів, при якій не може виникнути кисневе голодування.

«Пасажири були попереджені про необхідність скористатися кисневими масками. Після зниження на безпечну висоту екіпаж поінформував пасажирів про те, що у подальшому використанні масок немає необхідності», - сказав С.КУЦИЙ.

За його словами, поки що не ясно, чи відбулася насправді розгерметизація салону, чи датчики спрацювали через технічний збій.

«Ми не можемо поки що стверджувати, чи спрацювали датчики унаслідок розгерметизації салону, чи це була просто помилка в їх даних. Реальні причини може встановити тільки спецкомісія з розслідування інциденту, яка буде створена», - сказав С.КУЦИЙ.

При цьому він підкреслив, що в більшості випадків подібні ситуації виникають через помилки в роботі датчиків тиску.

С.КУЦИЙ повідомив, що в літаку перебувало близько 90 пасажирів, п`ятеро з них - у бізнес-класі. На борту літака з Києва до Одеси летів народний депутат Сергій КІВАЛОВ.

Посадка літака в аеропорту Одеси була проведена в штатному режимі. Пасажирів оглянули медики, проте ніхто з них не потребував меддопомоги.