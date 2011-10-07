У Луцьку ведмеді відгуляли новосілля

У Луцькому зоопарку відкрили містечко для ведмедів. На його будівництво витрачено 150 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, містечко складається з трьох основних відділень: ігрової кімнати площею 50 кв. м, двох барлогів по 12 кв. м кожен та літнього вольєру площею 30 кв. м. Тут передбачені годівниці, що повністю відповідають усім вимогам з точки зору безпеки обслуговування. Усі будівельні роботи реалізовувалися силами працівників зоопарку.

За словами директора зоопарку Володимира ГОНЧАРОВА, «ведмеже містечко побудоване з урахуванням усіх європейських вимог, адже комплекс створено у тому числі й для налагодження майбутньої співпраці в рамках Програми добросусідства Польща – Білорусь - Україна».

Потреба у містечку виникла після поповнення Луцького зоопарку ведмедем Ванею (якого знайшли біля села Брище у березні цього року) та ведмедицею Мартою, яка переїхала до Луцька із Кіровоградської області, згідно з рішенням суду за неналежне поводження з твариною.

Як повідомив В.ГОНЧАРОВ, харчування одного ведмедя коштує 5-6 тис. грн. на тиждень, а цих тварин у зоопарку четверо.