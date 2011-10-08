Москва може віддати "Галицьке Євангеліє"

В Івано-Франківську область можуть повернути одну з найдавніших пам’яток української літератури та мистецтва – «Галицьке Євангеліє».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної державної адміністрації, посилаючись на результати зустрічі голови ОДА Михайла ВИШИВАНЮКА із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Зазначається, що Президент доручив міністру культури України посприяти Івано-Франківській області у поверненні на її терени «Галицького Євангелія».

«Галицьке Євангеліє» було перекладене церковнослов’янською мовою так званого українського типу в 1144 році у столиці Галицького князівства.

Нині оригінал книги зберігається у Московському державному історичному музеї. Має срібну та шкіряну оправу і 260 пергаментних аркушів.

«Поза сумнівом, цей релігійний, духовний твір – високої цінності, - наголосив М.ВИШИВАНЮК. - Ми повинні належно поцінувати пам’ятку, зробити факсимільне видання «Галицького Євангелія», за яким його змогли б вивчати дослідники та пропагувати сучасникам». За його словами, нині є програма максимум – повернути «Галицьке Євангеліє в Україну, програма мінімум – видрукувати його копію. «Наступного року, думаю, матимемо «Галицьке Євангеліє»: якщо не оригінал, то копію віддрукуємо. Ми маємо заявити на весь світ, що «Галицьке Євангеліє» було надруковано у 1147 році. І тоді ж була велика цивілізація, велика культура в Україні».

Довідка УНІАН. 5 жовтня 2011 року голова Івано-Франківської облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮК мав заплановану робочу зустріч з Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ, яка, за словами керівника області, відбулася «у діловій і надзвичайно доброзичливій обстановці».

Зокрема, глава держави цікавився, як Івано-Франківщина виконала план соціально-економічного розвитку за 9 місяців, яким буде його виконання до кінця року, про стан підготовки області до зими тощо.