Ющенко повертається в Україну
22:14, 22 липня 2007Суспільство
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Президент закінчив візит до ФРН
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденний робочий візит до Федеративної Республіки Німеччини і відбув до України.
Про це повідомила прес-служба Глави держави.
Як повідомляв УНІАН, в рамках візиту В.ЮЩЕНКО з родиною взяв участь у відкритті музею Меморіального комплексу «Флоссенбюрг», де в ув’язненні перебував батько глави держави Андрій Ющенко. Там відбулася зустріч Президента з федеральним міністром закордонних справ ФРН Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ.
Також президентське подружжя відвідало німецьке поселення Людвігсфельд під Мюнхеном, де мешкали і примусово працювали батьки Катерини ЮЩЕНКО.
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