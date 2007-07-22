Ющенко повертається в Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденний робочий візит до Федеративної Республіки Німеччини і відбув до України.

Про це повідомила прес-служба Глави держави.

Як повідомляв УНІАН, в рамках візиту В.ЮЩЕНКО з родиною взяв участь у відкритті музею Меморіального комплексу «Флоссенбюрг», де в ув’язненні перебував батько глави держави Андрій Ющенко. Там відбулася зустріч Президента з федеральним міністром закордонних справ ФРН Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ.

Також президентське подружжя відвідало німецьке поселення Людвігсфельд під Мюнхеном, де мешкали і примусово працювали батьки Катерини ЮЩЕНКО.