Мер Луганська назвав Львів «важким містом» - через мораль і терпимість

Мер Луганська Сергій Кравченко вважає, що Львів дуже "важке місто". Про це він сказав в ефірі телеканалу ІРТА.

"Львів - специфічне місто. Важке місто. У нас більш сприятливе місто щодо моралі. Львів - старовинний. Він має свої традиції, був під Польщею. У нас - більш інтернаціональне місто. У нас більше терпиме місто", - заявив мер.

Відповідаючи на питання ведучої про те, чи готовий він запросити в гості журналістів зі Львова, Сергій Кравченко сказав, що згоден працювати з ними цілий день.

"Я готовий прийняти львівських кореспондентів, попрацювати з ними цілий день і переконати в тому, що люди, які живуть в Луганську, - дуже гідні і нормальні", - сказав він.

Луганський мер також розповів про те, що днями приймав делегацію з польського міста Люблін і про те, що екскурсія по обласному центру їм дуже сподобалася.

"Я їм показав кілька об'єктів. Вони не очікували побачити такого. У нас є й музей Даля, вони, правда, мало про нього знають, але все одно було цікаво! Музей Ворошилова... Вони самі попросили: покажіть Ворошилова! Коли вони побачили ті експонати, які є в нашому музеї, вони були в захваті! Музей авіаційний показали. Багато речей показали!", - розповів Сергій Кравченко.

ТСН