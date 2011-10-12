Спецназу довелося попітніти, щоб вилучити у жителя Тореза арсенал зброї

У місті Торезі Донецької області в одного з місцевих жителів правоохоронці вилучили арсенал зброї - близько 40 різних найменувань.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Відділі по зв'язках із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що вчора у ході проведення розшукових заходів по виявленню злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї та вибухівки, був встановлений 43-річний житель міста Тореза, якого підозрювали у зберіганні і збуті зброї. Зважаючи на можливий опір підозрюваного, до операції з його затримання були залучені співробітники спецпідрозділів «Сокіл» і «Беркут».

Під час дводенних обшуків у зловмисника було виявлено і вилучено 36 різних найменувань зброї та боєприпасів, серед яких ручний гранатомет, 2 автомати Калашникова, 5 обрізів, 4 пістолети, 3 гранати.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.263 Кримінального кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами».