На Львівщині перекинулася фура з токсичною речовиною: водій загинув

На міжнародній трасі Київ-Чоп у селі Дідилів Кам‘янка-Бузького району Львівської області перекинулася фура, яка перевозила високотоксичну речовину.

Як повідомила УНІАН депутат Львівської обласної ради, голова комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Ірина СЕХ, аварія сталася близько 21.00 13 жовтня.

«Вантажівка майже в‘їхала в житловий будинок, збила електроопору і перекинулася. Внаслідок цього із фури висипалася токсична речовина, за даними фахівців – високотоксичний мононітрохлорбензол, який належить до першого класу небезпеки. Водій вантажівки загинув на місці пригоди», - сказала І.СЕХ.

За словами депутата, «на Львівщині сталася аварія, яку можна порівняти за наслідками з аварією в Ожидові».

«Фура перевозила високотоксичні речовини з порушеннями, без дотримання необхідних вимог при перевезенні небезпечних вантажів. Наслідки аварії можуть становити небезпеку для населення. За першими ознаками ми можемо говорити щонайменше про евакуацію людей», - наголосила І.СЕХ.

Вона також зауважила, що начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області Мирослав ХОМ’ЯК повідомив їй про те, що «на місце події виїхали працівники МНС і комісія з міністерства».

У коментарі УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО підтвердив, що у селі Дідилів вантажний автомобіль потрапив в аварію, однак, за його словами, «витоку рідини немає. Відчувається різкий запах. На місці події працюють фахівці МНС».

Як повідомляв УНІАН, у липні 2007 року у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів сталася аварія вантажного потяга. Внаслідок аварії зійшли з колії 15 цистерн із жовтим фосфором, 6 з яких зайнялися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння. У зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району та окремі території Радехівського і Бродівського районів області.