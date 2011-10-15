На Волині перепоховали останки понад 360 жертв масових розстрілів

У Володимир-Волинському перепоховали останки понад 360 жертв масових розстрілів під час Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, під час церемонії священики різних конфесій відслужили панахиду за загиблими.

Останки 367 людських жертв були перевезені з території валів городища на Федорівське кладовище. Їхня етнічна приналежність підлягає додатковому вивченню, так само як уточнюються масштаби захоронень. Предмети, які були виявлені біля поховань, дозволяють припустити, що тоді були розстріляні українці, польки та євреї.

На скорботному мітингу виступив голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК, який зауважив, що наступного року археологи продовжать розкопки на стародавньому городищі у Володимирі-Волинському, а на місці поховань побудують пам’ятник.

Як зазначається у повідомленні, археологічні дослідження з виявленням та музеєфікацією об’єктів давньоруського часу ще з 2010 року на стародавньому городищі у Володимирі-Волинському проводить експедиція ДП «Волинські старожитності». Відтак, при проведенні розкопок поруч із фундаментами стіни замку у 2010 році було виявлено останки шести, а у 2011 – 35 невідомих осіб. 30 травня 2011 року у встановленому законодавством порядку складено акт про місце встановлення поховання, який було спрямовано до Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій для отримання дозволу на проведення ексгумаційних робіт.

У липні цього року ДП «Волинські старожитності» отримало від міжвідомчої комісії дозвіл на проведення ексгумаційних робіт на городищі, в ході яких фахівці виявили ще 367 людських останків.