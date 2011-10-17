Кращий пам'ятник незалежності - жінка, яка випускає журавля

У Тернополі визначили переможця конкурсу на кращий проект пам’ятника Незалежності у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, серед 11 запропонованих варіантів переміг проект місцевого скульптора Івана СОНСЯДЛА та архітектора Бориса МІСЬКА у вигляді жінки з простягнутими вперед руками та журавля, який здіймається в небо. Обидвох авторів нагороджено преміями по 1,5 тис. грн.

Встановити пам’ятник планують на центральному, Театральному майдані, на місці, де розташована щогла з Державним прапором.

«Споруджувати пам’ятник Незалежності будуть виключно за кошти меценатів, які хочуть бачити його у місті. У передвиборчий період встановлення такого пам’ятника – це перевірка усіх політичних сил на патріотизм і повагу до Української держави», – зазначив міський голова Сергій НАДАЛ.