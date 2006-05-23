Черновецький призначив відповідального за аферу «Еліта-Центр»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив свого радника та виконувача обов’язків заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань освіти Віталія ЖУРАВСЬКОГО відповідальним за вирішення питань, пов’язаних з аферою «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер повідомив сьогодні після церемонії освячення його кабінету у столичній мерії. (Як повідомляв УНІАН, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Володимир (САБОДАН) освятив сьогодні кабінет Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в приміщенні столичної мерії).

«Я доручив виконувати ці обов’язки заступнику Віталію ЖУРАВСЬКОМУ. Сьогодні він приступить до реальних переговорів, і це буде гарним початком після такої події, яка відбулася тут», - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Раніше питаннями постраждалих внаслідок афери “Еліта-центр” займався перший заступник голови КМДА Валерій БОРИСОВ (був співголовою комісії з перевірки фактів неправомірної діяльності “Еліта-центру”). Він був обраний до Верховної Ради і вже зареєстрований Центральною виборчою комісією народним депутатом.

Довідка УНІАН. В результаті будівельної афери «Еліта-центру» в Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті самі квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.