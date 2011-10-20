ФДМУ віддає на приватизацію кілька збагачувальних фабрик
03:34, 20 жовтня 2011Суспільство
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Офіційне повідомлення
Фонд державного майна України (ФДМУ) включив до переліку об`єктів груп В і Г, які підлягають підготовці до продажу у 2011 році, цілісні майнові комплекси збагачувальних фабрик "Узловська", "Україна", "Червона зірка", "Комсомольська", "Росія".
Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".
Згідно з повідомленням, Фонд держмайна також включив до переліку об`єктів груп В і Г, які підлягають підготовці до продажу у 2011 році, ВАТ "Управління матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції "Донецьквуглезбагачення".
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