ФДМУ віддає на приватизацію кілька збагачувальних фабрик

Фонд державного майна України (ФДМУ) включив до переліку об`єктів груп В і Г, які підлягають підготовці до продажу у 2011 році, цілісні майнові комплекси збагачувальних фабрик "Узловська", "Україна", "Червона зірка", "Комсомольська", "Росія".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".

Згідно з повідомленням, Фонд держмайна також включив до переліку об`єктів груп В і Г, які підлягають підготовці до продажу у 2011 році, ВАТ "Управління матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції "Донецьквуглезбагачення".