МЗС не радить українцям їхати до Таїланду

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово, до кінця жовтня, утриматися від поїздок до Таїланду, де ситуація з повенями набуває серйозного характеру.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, за даними Посольства України у Таїланді, значна кількість дощових опадів, які пройшли в Королівстві Таїланд наприкінці вересня – на початку жовтня, призвели до погіршення ситуації з повенями у північних та північно-східних провінціях країни, набуваючи загальнонаціональних масштабів.

Підтопленими залишаються промислові райони Таїланду у 20 провінціях, серед яких найбільше постраждали: Утай Тані, Чай Нат, Лоп Бурі, Сінг Бурі, Анг Тон, Аюттая, Накхон Саван, Чачоенгсао, Патум Тані та Нотабурі. Внаслідок повеней постраждало більше 14 тисяч підприємств, без роботи залишилися близько 700 тисяч осіб.

Кількість жертв становить 300 осіб, матеріальні збитки дорівнюють орієнтовно 30 млрд. доларів США.

У результаті повені та виходу з берегів річки Чао Прая затоплено низку історичних і туристичних об’єктів м.Аюттая, розташованих близько 100 км на північ від столиці Таїланду.

Зберігається небезпека затоплення столиці Таїланду - міста Бангкок. На даний момент від підтоплення у різній ступені серйозності страждають п’ять районів столиці. Жителям ще семи районів рекомендована часткова евакуація.

Урядом Таїланду вживається комплекс загальнонаціональних заходів, спрямованих на протидію та подолання наслідків повені у країні. Оголошено про евакуацію населення у найбільш критичних районах, які потерпають від стихії, та створення місця тимчасового притулку для постраждалих.

За даними Посольства України в Королівстві Таїланд, громадян України серед постраждалих внаслідок повені немає.

Посольство України в Таїланді продовжує відслідковувати подальший розвиток ситуації у постраждалих від стихійного лиха регіонах Таїланду.