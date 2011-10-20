У Києві шукають педофіла (фоторобот)
17:10, 20 жовтня 2011Суспільство
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Батьків просять стежити за дітьми
У Солом`янському районі Києва розвісили фотороботи чоловіка, який підозрюється у розбещенні неповнолітніх.
"Насправді ми розшукуємо чоловіка за підозрою в дуже важкому злочині, але поки це вся інформація, яку ми можемо повідомити", - сказала "Сегодня"прес-офіцер Солом`янського району Ірина Біба. Правоохоронці просять жителів бути обережними, а батьків уважно стежити за дітьми.
Фотороботи розвішені на вулицях Гарматній, Машинобудівній і проспекті Комарова.
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