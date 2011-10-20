У Києві шукають педофіла (фоторобот)

У Солом`янському районі Києва розвісили фотороботи чоловіка, який підозрюється у розбещенні неповнолітніх.

"Насправді ми розшукуємо чоловіка за підозрою в дуже важкому злочині, але поки це вся інформація, яку ми можемо повідомити", - сказала "Сегодня"прес-офіцер Солом`янського району Ірина Біба. Правоохоронці просять жителів бути обережними, а батьків уважно стежити за дітьми.

Фотороботи розвішені на вулицях Гарматній, Машинобудівній і проспекті Комарова.