Четверо п'яних на Москвичі з’їхали в річку: вижив лише один

Сьогодні вранці у Фастівському районі Київської області в автомобілі, який з’їхав з дороги у річку, загинули троє 25-річних чоловіків, одному вдалося врятуватися.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в київській області.

За попередніми даними, всі чоловіки, які перебували в салоні автомобіля «Москвич-2140», були у стані алкогольного сп’яніння. Хто саме знаходився за кермом авто – з’ясовується.