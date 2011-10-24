Могилянка вирішила проблему зі своїм гуртожитком

Національний університет “Києво-Могилянська академія” та Фонд державного майна України підписали мирову угоду щодо університетського гуртожитку у Ворзелі.

Про це повідомляє офіційний сайт академії з посиланням на президента НаУКМА Сергія КВІТА.

Згідно з повідомленням, після публікації звернення студентів НаУКМА з приводу спроб позбавити їх гуртожитку в смт Ворзель в оперативному режимі між Києво-Могилянською академією та Фондом державного майна України було підписано мирову угоду.

“Цей документ повністю знімає всі майнові претензії до нашого університету з боку держави, зважаючи на те, що НаУКМА також належить до державної форми власності. Таким чином, на цьому етапі конфлікт можна вважати повністю врегульованим”, – зазначив С.КВІТ.

Як повідомляв УНІАН, в середині жовтня студенти НаУКМА звернулися із листом до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з приводу намагань прокуратури міста Ірпеня Київської області позбавити їх гуртожитку у смт. Ворзель. Звернення опубліковане на офіційному сайті університету.

У документі зазначається, що у 2002 році університет придбав у закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" кілька будівель санаторію "Зірка" в смт Ворзель. Згодом ці будівлі були відремонтовані та в них поселено студентів університету.

Проте у 2011 році прокуратура Ірпеня оскаржила права ЗАТ "Укрпрофоздоровниці" продавати майно, а також договір купівлі-продажу про купівлю НаУКМА будівель санаторію.

Спочатку до Господарського суду Київської області прокурором Ірпеня в інтересах Регіонального відділення ФДМУ по Київській області був поданий позов до ЗАТ ЛОЗПУ "Укрпрофоздоровниця" та НаУКМА про визнання недійсним договору купівлі-продажу університетом нерухомого майна. За результатами розгляду суд рішенням від 1 вересня 2011 року відмовив у задоволенні позовних вимог (справа № 25/070-11).

Наступний позов був поданий також до Господарського суду Київської області прокурором Ірпеня в інтересах ФДМУ до "Укрпрофоздоровниці" та НаУКМА про визнання незаконним та скасування рішення, визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання права власності на витребування майна із незаконного володіння. Рішенням суду від 6 вересня 2011 року позов було задоволено і договір визнано недійсним (справа № 23/096-11).

"Отже, наразі ми маємо два протилежних рішення, проголошених в одному і тому ж Господарському суді Київської області. Абсурд ситуації полягає в тому, що "Національний університет "Києво-Могилянська академія" також належить до державної форми власності, тому гуртожиток в смт. Ворзель відбирається не на користь держави, а на шкоду нашому університету – закладу державної форми власності. Університет є добросовісним набувачем майна у Ворзелі. Якщо рішення, яким визнано договір купівлі-продажу недійсним, не буде скасовано, то студенти, які мешкають у гуртожитку в смт. Ворзель, будуть виселені без надання іншого помешкання, оскільки гуртожитки університету повністю укомплектовані", – заявляють студенти НаУКМА.

Вони вважають такі дії порушенням прав людини, прав українських студентів і репресіями проти НаУКМА. “Просимо Вас виправити ситуацію. В іншому випадку ми залишаємо за собою право боротися за свої права всіма доступними легальними засобами", – йдеться у зверненні студентів до органів влади.